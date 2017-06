Rede de Farmácias São João inaugura loja 600 em Gravataí/RS, neste sábado (24)

No sábado (24), a Rede de Farmácias São João inaugura a filial de número 600 da rede, localizada em Gravataí/RS, na Avenida José Loureiro da Silva, número 1650, no Centro. A nova loja na região metropolitana de Porto Alegre terá mais de 180 m² de área, gerando mais de 30 novos empregos diretos para o município. Ao todo, as oito filiais na cidade somam mais de 100 postos de trabalho. Somente na região metropolitana, são mais de 200 filiais localizadas em diversos pontos. Para atender as necessidades da comunidade de Gravataí, a filial oportuniza atendimento durante 24 horas com a presença de farmacêutico, situação inédita na cidade e uma demanda requisitada pela população há anos.

Com a inauguração, além de mais uma opção de compra para clientes da rede, a oitava filial na cidade de Gravataí conta com uma linha completa em medicamentos e perfumaria, oferecendo produtos de alta qualidade em parceria com as mais renomadas indústrias farmacêuticas e de cosméticos, dispondo de um mix variado de produtos, que chegam a mais de 7 mil itens.

Com uma estrutura ampla e moderna, a nova loja aumenta a abrangência do atendimento na região, oferecendo preços competitivos devido ao seu Centro de Distribuição estar localizado em Passo Fundo/RS. Pensando no bem estar de seus clientes, o local conta ainda com espaço de beleza e uma linha de dermocosméticos, com produtos especializados de marcas líderes mundiais no mercado de beleza.

A Rede de Farmácias São João, preocupada com a sustentabilidade, e buscando sempre soluções para minimizar os impactos ao meio ambiente, disponibilizará um coletor de medicamentos para que toda a população possa realizar o descarte adequado para este tipo de produto que tenha ultrapassado a validade.

