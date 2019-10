Rede de fast food lança primeiro acompanhamento com ingrediente tipicamente brasileiro

Todo mundo sabe que o Burger King® é especialista em lançar produtos inovadores e deliciosos. A grande novidade da vez é a Mandioca Fries, mais uma opção de acompanhamento para os sanduíches e combos do BK. As incríveis bolinhas de mandioca, crocantes por fora e cremosas por dentro, são recheadas com creme de queijo e estão disponíveis nas lojas de todo país.

É a primeira vez que uma rede de fast food apresenta uma opção de acompanhamento com um ingrediente típico do nosso país. Mandioca, macaxeira ou aipim, todas as regiões do Brasil – de Norte à Sul – conhecem, se identificam e consomem esse produto que é símbolo de cultura e tradição.

Por tempo limitado, o consumidor poderá encontrar a Mandioca Fries em porções de 4, 6 e 10 unidades, sendo algumas opções acompanhadas de molho barbecue.

Valores sugeridos/ 4 unidades (sem molho) – R$ 5,00/ 6 unidades (sem molho) – R$ 5,90/ 6 unidades (com molho) – R$ 7,90/ 10 unidades (com molho) – R$ 10,90