Rede de livrarias entra em falência

A Justiça de São Paulo decretou a falência da rede de livrarias Laselva, presente em diversos aeroportos do País. As dívidas totalizam mais de R$ 120 milhões. De acordo com a decisão, a maioria dos quase 650 credores relataram não terem recebido até agora as quitações de débitos previstas no plano de recuperação solicitado pela empresa em junho de 2016.

