Rede de lojas é alvo de ação da Receita Estadual

A Receita Estadual deflagrou na manhã dessa quarta-feira a primeira de uma série de operações de combate a fraudes fiscais em empresas que integram o Simples Nacional. O alvo foi uma rede de lojas (o nome não foi informado) que atua no comércio varejista de vestuário feminino em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. As dívidas acumuladas com o Estado chegam a 2 milhões de reais.

Compartilhe

Deixe seu comentário: