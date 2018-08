Rede Divina Providência adere ao Dia Nacional de Combate ao Colesterol, comemorado em 08 de agosto

O colesterol é uma substância gordurosa, encontrada naturalmente no nosso organismo, sendo a maior parte produzida por nós (70%) e uma porção menor proveniente da alimentação (30%). Há três tipos: LDL (colesterol ruim), HDL (colesterol bom) e VLDL.

“Os principais fatores de risco para a hipercolesterolemia, que é o excesso de colesterol total e LDL, são a alimentação rica em gordura ‘trans’, a obesidade, o sedentarismo e o estresse”, destaca o cardiologista do Hospital Divina Providência, Guilherme Augusto Reissig Pereira.

O nível aumentado de colesterol no sangue, entretanto, é um dos principais fatores de risco para ocorrência de Infarto Agudo do Miocárdio e Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. Tendo em vista que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, a Rede de Saúde Divina Providência engaja-se no Dia Nacional de Combate ao Colesterol, comemorado em 8 de agosto.

O que é?

Componente estrutural das membranas celulares, precursor da Vitamina D, fundamental na produção dos ácidos e sais biliares, necessário para a produção de hormônios como testosterona, estrógeno e cortisol, além de ser importante para o bom funcionamento cerebral e cognitivo.

Tipos:

LDL (Low-density lipoprotein)

Definido como colesterol “mau” ou “ruim”, é uma lipoproteína de baixa densidade, responsável pelo transporte de colesterol produzido pelo fígado para as células.

HDL (High-density lipoprotein)

Denominado de colesterol “bom”, trata-se de uma lipoproteína de alta densidade, responsável por retirar o excesso de colesterol da circulação, levando de volta para o fígado.

VLDL (Very low-density lipoprotein)

São lipoproteínas de muito baixa densidade, produzidas no fígado, ricas em triglicerídeos, com a função de entregar colesterol e triglicérides para os outros tecidos.

Causas:

Primárias: são aquelas nas quais o distúrbio lipídico é de origem genética.

Secundárias: decorrente de estilo de vida inadequado; doenças (doença renal crônica, hepatopatia crônica, hipotireoidismo, bulimia e anorexia); assim como uso de medicamentos (anticoncepcionais e corticoides).

Deixe seu comentário: