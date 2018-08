Rede Divina Providência formaliza parceria com Unimed Porto Alegre

Reconhecendo a profunda sintonia de propósito e valores entre as partes, a Rede de Saúde Divina Providência (RSDP) e a Unimed Porto Alegre estabeleceram formalmente um marco transformador de suas relações institucionais em solenidade realizada no dia 10 de julho de 2018. Na ocasião, representantes da instituição de saúde e da cooperativa médica reiteraram-se publicamente como entidades aliadas, por meio da assinatura de um Memorando de Intenções.

“A celebração deste instrumento de cooperação recíproca visa propiciar à sociedade um sistema de saúde baseado em qualidade assistencial e segurança, bem como desenvolvimento sustentável e equitativo”, afirma o Diretor de Propósito e Desenvolvimento da RSDP, Mario Abílio Jaeger Neto.

Para o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira, o documento reforça a aliança estratégica entre a Unimed Porto Alegre e o Hospital Divina Providência, “para que possamos, juntos, elaborar projetos e fazer a diferença no cuidar das pessoas”.

Este arranjo cooperativo revela-se, concretamente, com a criação de políticas integradas e definição de prioridades programáticas. Sendo assim, já foi fixada uma agenda de ações, entre as quais: de incentivo à manutenção dos princípios recíprocos de governança e conformidade corporativa, em especial a legalidade, a transparência e a equidade nas relações; identificação de novos modelos de negócios e de operação; e, evolução na mudança do modelo de remuneração fee for service (pagamento por serviço) para fee for value (pagamentos baseados em resultados para os pacientes), baseado na metodologia do Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG Brasil).

Deixe seu comentário: