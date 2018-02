A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão assina, nesta quarta-feira, às 10h, termo de cooperação com oito universidades para desenvolvimento de projetos de qualificação da rede elétrica em escolas estaduais. O evento ocorre no Palácio Piratini, no Salão Negrinho do Pastoreio e terá a presença do governador José Ivo Sartori.

