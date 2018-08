Rede Globo desmente Bolsonaro

O programa “Jornal Nacional” emitiu nota classificando de “absolutamente falsa” a declaração do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) de que a Rede Globo recebe “bilhões de reais” em propaganda oficial. A afirmação do deputado havia sido feita na noite de terça-feira, durante entrevista no estúdio com os apresentadores.

