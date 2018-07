Rede Japesca inaugura mais uma loja em Porto Alegre

Tradicional rede de temakerias gaúcha, a Japesca inaugura nesta quinta-feira, 12, mais uma loja, desta vez, na av. Otávio Rocha, 151, no Centro Histórico de Porto Alegre. Com localização privilegiada e identidade visual, utilizando a temática do universo de seu segmento de negócio, a loja de 150 m2, tem uma decoração moderna, com muita luz, textura e cores, que proporcionam um ambiente agradável aos clientes e consumidores.

Uma nova inauguração está prevista para o início de setembro no município de São Leopoldo, somando, assim 16 lojas da rede Japesca. A meta é chegar a 20 lojas até o final de 2018, por meio de franquias.

“Apesar da instabilidade da economia brasileira, estamos dando continuidade aos nossos planos de expansão”, afirma, o sócio-diretor da empresa, Paulo Gottert. “Já vínhamos revendo estratégias e adequando posicionamentos, assim, aproveitamos da melhor forma os pontos positivos de nosso negócio, orientados, inclusive, pela visão de boas perspectivas de mercado”, avalia.

O grupo Japesca, com lojas em Canoas, Alvorada e Gravataí, além de Porto Alegre, possui um Centro de Distribuição na zona norte de Porto Alegre e uma unidade industrial em São Lourenço.

