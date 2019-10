Rede Laghetto Hotéis celebra em grande estilo seus 30 anos de atividades

Um evento para mais de 650 pessoas, entre jornalistas, influenciadores, amigos, colaboradores, investidores e autoridades. Assim foi a festa de 30 anos da Rede Laghetto Hotéis, que aconteceu neste fim de semana no Parque Olivas, em Gramado, no coração da serra gaúcha.

A programação contou com shows de Neto Fagundes, Beatles no Acordeon, A Tremenda Noite do Rei – projeto criado por Rafael Malenotti com clássicos de Roberto e Erasmo Carlos -, o pianista Rodrigo Soltton, além dos DJs Mik Silva e Lelê Bortholacci. O Luxo do Gaúcho com o Schima, de Canela, serviram um típico churrasco gaúcho, acompanhado de ilhas com tábua de frios, oferecida pela Platter. Para beber, Chopp Stier Bier, Vinhos e Espumantes Salton. A Caracol Chocolates adoçou a festa com o mais puro chocolate da serra gaúcha e o Café Três Corações completou a experiência. Um grande show de fogos encerrou a celebração.

Homenagens emocionantes

Não faltaram momentos de emoção, pois são mais de 30 anos de uma bela história de amor, coragem, visão e paixão da Rede Laghetto Hotéis. No meio da tarde, um cerimonial reconstruiu toda a trajetória ao longo dessas três décadas, começando pelo primeiro hotel, o primeiro texto publicitário, a primeira propaganda, o primeiro hóspede, o primeiro investidor, o segundo hotel, o terceiro, o quarto…

A apresentadora da RBS TV conduziu a cerimônia e contou um pouco de como a Laghetto começou. Plinio Ghisleni e Ronald Spieker destacaram a confiança, uma das marcas registradas no modelo de negócio da Laghetto, ao homenagear um dos primeiros investidores: o Sr. João Alberto Ghisleni.

Há 30 anos na empresa, os colaboradores mais antigos, Luiz Paulo Dreher, Gilmar Ramm e Ana Cristina Staudt , receberam das mãos dos diretores uma belíssima homenagem, mostrando a verdadeira “Paixão em Servir” para todos os outros colaboradores, que são a personificação dos valores da Rede.

Crescer, Multiplicar, Compartilhar e olhar para o futuro. A Laghetto começa a se preparar para os novos desafios e parte em busca de outros destinos, novos investidores e ainda mais colaboradores apaixonados em busca de novos e fiéis hóspedes para realizar sonhos. Isso foi tratado no vídeo “Onde estaremos amanhã?”, que encerrou o cerimonial, apontando um horizonte promissor com a previsão de lançamento de outros seis hotéis nos próximos três anos, incluindo a expansão para fora do Rio Grande do Sul.

Três décadas de história

Três homens, três famílias, três sonhos, um hotel, uma cidade e uma oportunidade. Em 1989, três sonhadores, jovens e obcecados por trabalho, descobriram uma forma de criar uma rede que hoje se tornou consolidada. Com infraestrutura de lazer e turismo que ganharam fama internacional, a cidade de Gramado é o berço da maior rede hoteleira da região, a Rede Laghetto Hotéis.

Fundada em 1989, a Rede nasceu com uma unidade de apenas 42 quartos (hoje são 101), fruto das economias de dois corretores de imóveis e um professor universitário. Plínio Ghisleni, José Paulo Ghisleni e Ronald Spieker ergueram o primeiro hotel e buscaram no Lago Joaquina Rita Bier – que fica em frente ao primeiro Laghetto, a inspiração para o nome em italiano. Na época, a rede hoteleira gramadense era apenas 15% do que é hoje. O segundo hotel só foi surgir 12 anos depois, mas foi vendido em seguida.

A empresa é conhecida por sua trajetória de expansão, sempre acompanhada da paixão em servir, proporcionando aos hóspedes uma estada confortável e inesquecível. Requinte, conforto, beleza e tranquilidade são as características que acompanham o dia a dia da Laghetto. A Rede conta atualmente com 2.463 apartamentos em 19 unidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Rio de Janeiro, distribuídos em cinco bandeiras: Vivace, Allegro, Viverone, Vertice e Stilo.

O atendimento de qualidade é resultado também de um bom ambiente de trabalho. Em 2018, a empresa conquistou o selo do Great Place to Work, como excelente lugar para trabalhar, além de estar entre as marcas mais lembradas na categoria Rede de Hotéis Executivo do Prêmio Top of Mind, promovido pela Revista Amanhã.