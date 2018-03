Rede Master de Hotéis recebe participantes da 50ª edição do Share Talks POA. Evento ocorre nos dias 23 e 24 de março, na ESPM-Sul

Neste final de semana, nos dias 23 e 24 de março, acontece a 50ª edição do Share Talks POA, iniciativa voltada para a área da comunicação social, com foco em temas relacionados ao jornalismo e a publicidade. Além de ser o hotel oficial do evento, a Rede Master de Hotéis é uma das empresas parceiras que oferece tarifas especiais na hospedagem dos participantes do encontro. Os debates ocorrem na Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM (Rua Guilherme Schell, 350).

Neste ano, o Share Talks conta com 14 palestrantes, abordando tópicos como: Fake News, Storytellig, conteúdo, Jornalismo 2.0, vídeos e publicidade em 2018. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site. http://www.tudodeshare.com.br/eventos/share-talks-poa/. Durante o período, serão oferecidos aos participantes tarifários especiais nas unidades Master Premium Cosmopolitan, Master Express Dom Pedro II, Master Express Moinhos de Vento, e no Master Express Perimetral. Para reservas, basta entrar em contato com a central pelo telefone 0800.707.6444.

