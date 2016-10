Rede Pampa acompanha a missão empresarial gaúcha à Europa, a partir desta sexta-feira

Inicia neste domingo a missão empresarial à Europa, captaneada pela Fiergs (Federação das Indústrias do RS) em parceria com a Câmara Brasil-Alemanha, Consulado Geral da Alemanha, Governo do Estado do RS, Prefeitura de Porto Alegre, entre outras instituições. A missão participa na Alemanha do EEBA (Encontro Econômico Brasil Alemanha), no estado da Turíngia, onde acontece o Congress Centrum Neue Weimarhalle, dias 17 e 18. Na sequência, sob a tutela do governador José Ivo Sartori, a comitiva segue para a França e Itália com o objetivo de promover o diálogo e abrir novas frentes e perspectivas de interesse mútuo e que promovam o desenvolvimento do RS.

A missão ganha palco no exterior já a partir desta sexta-feira, com retorno previsto para o dia 23 deste mês. A cobertura completa da missão será acompanhada pela Rede Pampa, através de seus veículos Rádio, Televisão e jornal. A Rede Pampa é uma das duas maiores redes de comunicação do sul do país. Com suas quatro emissoras e mais de cem retransmissoras, atinge mais de 83% da população do Estado. As dezessete emissoras de rádio pertencentes a Rede Pampa estão entre as líderes em audiência e atingem os mais variados públicos. Segundo o Ibope, as emissoras da Rede Pampa, em conjunto, atingem 78% do público ouvinte de rádio em Porto Alegre e Região Metropolitana.

O Sul é reconhecido como um dos mais importantes e influentes jornais do sul do país. A imparcialidade na informação e a pluralidade de ideias de seus articulistas fazem com que O Sul seja o jornal mais respeitado pelos formadores de opinião. Além disso, O Sul prima pela qualidade gráfica, sendo o primeiro jornal diário do Brasil totalmente em cores.

O enviado especial que acompanha a comitiva nesta viagem, trazendo todas as informações para o público gaúcho, através da Rede Pampa, é Paulo Sérgio Pinto.

Na TV Pampa, serão veículadas chamadas para a cobertura e boletins diários, de segunda a sexta-feira, entre 17h50 e 18h53 no Pampa Debates e entre 18h54 e 19h15, no Jornal da Pampa.

No Jornal O Sul, será publicada editoria diária e com veiculação de cartola.

No Portal O Sul.com.br, matérias diárias tão logo elas aconteçam.

Na Rádio Pampa AM, serão veiculadas chamadas para a cobertura e três boletins diários, de segunda a sexta-feira, nos seguintes programas: comentário de Paulo Sérgio Pinto às 09h, Pampa News, entre 12h e 17h e Pampa na Tarde, entre 17h 19h e, aos sábados e domingos, dois boletins diários em horário indeterminado.

É a Rede Pampa, frente a frente com a notícia e com os principais acontecimentos que envolvem a missão empresarial gaúcha à Europa, encurtando distâncias e trazendo informação e conteúdo à sociedade.

Comentários