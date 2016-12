Rede Pampa dá início a sua cobertura de verão 2016/2017

A Rede Pampa dá início a sua tradicional cobertura de verão, a partir de agora, envolvendo os veículos O Sul, Rádio Pampa e TV Pampa, levando à comunidade tudo o que acontece na orla gaúcha, a fim de informar sobre os mais diferentes assuntos que rondam a estação. Esporte, clima, atividades culturais e sociais, estradas e movimentação nos balneários, entre outros temas integram esta pauta de atividades que marcam o verão 2017. A partir de seu estúdio panorâmico à beira-mar, em Atlântida, centro da costa litorânea norte, a Rede Pampa estará transmitindo boletins diários e reportagens nas praias mais quentes do litoral, passando pela costa doce (Cassino), Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Atlântida e Torres. Tudo sob o olhar de uma equipe experiente de repórteres, colunistas, comentaristas e fotógrafos.

Das lentes do fotógrafo Jackson Ciceri, do jornal O Sul, a Rede Pampa também marca o verão 2017 levando à comunidade mais uma edição de sua promoção Baby Sul, fotografando crianças em toda a orla, com idade entre seis meses e três anos e 11 meses, publicadas no portal de notícias do jornal O Sul, do dia 02 de janeiro a 26 de fevereiro.

