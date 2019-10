Rede Pampa entrega doações para campanha do brinquedo 2019 

A primeira-dama de Porto Alegre, Tainá Vidal, esteve na Rede Pampa de Comunicação nesta quinta-feira (03) para buscar os brinquedos que foram coletados pela emissora durante as ações solidárias. Em sua visita, a primeira-dama aproveitou para divulgar a campanha do brinquedo 2019. A ação é organizada pela Prefeitura de Porto Alegre e iniciou na última semana de agosto.

A primeira etapa da Campanha vai até o dia 11 de outubro, véspera do dia das crianças. O objetivo é arrecadar brinquedos de todos os tipos, que serão doados para jovens em situação de vulnerabilidade econômica. “Qualquer brinquedo que possa trazer a felicidade, a alegria e a atuação da criança no seu espaço lúdico é bem-vindo. A única coisa que a gente pede é que os brinquedos não sejam descarte e que realmente as pessoas possam aproveitar. Pode ser brinquedo semi-novo, brinquedo que esteja no armário há um tempo, mas que ele esteja em estado de uso”, disse Tainá Vidal.

Quando a ação acabar, as doações irão para entidades ligadas à Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) e a estimativa é que cerca de 900 crianças sejam beneficiadas com a iniciativa. “Além disso, as pessoas que tiverem casas, lares e instituições que cuidam dessas crianças em situação de vulnerabilidade social e quiserem participar é só manda um e-mail pedindo para participar”, explicou a primeira-dama. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail campanhadobrinquedo2019@portoalegre.rs.gov.br.

A segunda etapa da campanha encerrará às vésperas do natal. Até lá, a meta é arrecadar mais de 10 mil itens. Para isso, mais de 60 pontos de coletas foram espalhados em diversos pontos da Capital Gaúcha. Esse ano, o tema é “Tudo vira brinquedo: fazendo juntos uma infância melhor”.

