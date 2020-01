Projeto RS Sustentável Rede Pampa promove Fórum sobre desenvolvimento econômico no litoral

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Lideranças políticas e setoriais estarão presentes para debater alternativas e soluções para a econômica gaúcha. O evento acontece na sexta-feira (24), em Xangri-Lá. Governador Eduardo Leite confirma presença Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Desenvolvimento econômico, um dos temas mais debatidos da atualidade, estará em pauta na 19ª edição do Projeto RS Sustentável, promovido pela Rede Pampa. O Fórum “Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos” acontece na sexta-feira, 24 de janeiro, a partir das 14h30, na SABA, em Xangri-Lá.

O evento contará com lideranças políticas e setoriais como o governador Eduardo Leite, o secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Governo Federal, Paulo Uebel, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, Ruy Irigaray, o presidente da Assembleia Legislativa, Luís Augusto Lara, o atual presidente do Banrisul, Claudio Coutinho Mendes, o vice-presidente, Diretor de Planejamento e Diretor Financeiro do BRDE, Luiz Corrêa Noronha, e a diretora de Operações do BADESUL, Jeanette Lontra, como palestrantes. Na oportunidade, entrarão em debate as alternativas e soluções para a economia gaúcha.

As inscrições estão abertas e são gratuitas. Para mais informações acesse o site www.forumdesenvolvimentors.com.br.

A Rede Pampa de Comunicação

Único grupo de comunicação com abrangência estadual que é 100% gaúcho, a Rede Pampa oferece conteúdos em todas as mídias: televisão, rádio, jornal e digital.

A TV Pampa possui 04 emissoras estrategicamente localizadas em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo e mais de 100 repetidoras, atingindo, com seu sinal, 83% dos telespectadores do Rio Grande do Sul.

As 18 emissoras de rádio da Rede Pampa alcançam mais de 60% dos consumidores de Porto Alegre e região metropolitana e figuram entre as líderes de audiência, tanto no segmento musical quanto no jornalístico.

O Jornal O Sul é um periódico digital com acesso gratuito aos leitores, assim como o portal de notícias O Sul, que disponibiliza os mais variados conteúdos informativos com atualizações constantes.

