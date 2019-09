Rede Pampa realiza cobertura especial sobre o Oriente Médio direto de Israel

A Rede Pampa de Comunicação traz uma cobertura especial sobre as relações políticas entre os países do Oriente Médio, direto de Israel. A intermediação está sendo feita pelo enviado especial da Pampa, o comunicador Gustavo Victorino, que trará reportagens sobre os aspectos econômicos, históricos e culturais do Estado de Israel. Além disso, o comunicador irá apresentar locais de peregrinação religiosa, falar sobre os conflitos na região e explicar quais os planos israelenses na área da tecnologia. A coberta especial será realizada até esta sexta-feira (27).

Victorino começa a viagem por Jerusalém, cidade que abriga três dos locais mais sagrados para o cristianismo, judaísmo e islamismo. Ele mostra as Muralhas de Jerusalém, com suas 34 torres e 12 portas de entrada, que pertencem à lista dos locais considerados Patrimônio da Humanidade. Logo depois, o comunicador vai ao Muro das Lamentações, principal local de orações e peregrinações judaicas, onde as pessoas escrevem preces e depositam nas rachaduras do paredão. Além desses dois locais, Victorino segue também para a Igreja do Santo Sepulcro, que, para os fiéis, abriga o local de crucificação e sepultamento de Jesus Cristo.

Acompanhe a programação

As participações especiais podem ser conferidas no programa Jornal da Pampa, exibido para todo o Rio Grande do Sul pela TV Pampa, a partir das 18h55, além dos boletins na programação da Rádio Pampa (FM 97.5) e as postagens nas mídias sociais dos perfis da TV Pampa (facebook.com/tvpampa, youtube.com/c/tvpampa, tvpampa.com.br/aovivo) e do programa Atualidades Pampa. (facebook.com/atualidadespampa).

