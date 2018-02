Rede Pampa Summer Lounge – Intimus incentiva mulheres a praticarem esportes mesmo quando estão “naqueles dias”

A prática de atividades físicas está sendo incentivada durante toda a temporada de verão no Rede Pampa Summer Lounge, não só pelos instrutores que ensinavam slackline, professores de ritmos e zumba, mas também pela própria marca que conduziu os trabalhos no espaço instalado na beira da praia de Atlântida. A Intimus, que pelo segundo ano consecutivo patrocina o lounge, decidiu estimular a realização do evento justamente com o intuito de propiciar às mulheres o conforto durante prática de esportes, mesmo quando se encontram “naqueles dias”.

O conceito da marca é sustentada pelo slogan “Siga em frente”, mostrando que a menstruação não deve ser um empecilho no dia a dia da mulher. Em diferentes regiões do Brasil, a Intimus participa de eventos como o Rede Pampa Summer Lounge, divulgando novos produtos e também as linha já conhecidas. Mas no Litoral Norte gaúcho, o absorvente interno está sendo a aposta neste segundo ano de patrocínio.

Além de conhecer o produto, as mulheres que passarem pelo lounge até o próximo domingo (25) também receberão absorventes internos de brinde e garrafinhas personalizadas. O lançamento mais recente da Intimus foi o Intimus Sport, uma linha que absorventes internos, externos e protetor diário, que incentivam a flexibilidade na prática de esportes, absorvendo também o suor, segundo a diretora de vendas da marca, Marina Miné Bon.

Ela também explica que o absorvente interno possui um aplicador que faz com que o uso seja mais fácil e torne a experiência mais cômoda para quem nunca utilizou este tipo de produto. “A mulher deve seguir sua vida normalmente mesmo quando está menstruada, esse período vai fazer parte da vida dela por muito tempo, não é por isso que ela deve deixar de fazer o que gosta”, destaca Marina.

O próximo final de semana será o último de atividades no Rede Pampa Summer Lounge – Intimus em Atlântida. Desde o dia 06 de janeiro os veranistas puderam desfrutar de empréstimos de guarda-sol, cadeiras, espreguiçadeiras, redes e bola de vôlei, frescobol, slack line e também participar de aulas de zumba, ritmos, além de receber massagens gratuitas. O funcionamento do evento acontece no sábado e domingo, a partir das 9h até às 20h. (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: