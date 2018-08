Rede Pampa terá ampla na Expointer com cobertura através da TV, Rádio Liberdade e jornal O Sul

Como ocorre anualmente, a Rede Pampa de Comunicação leva seus veículos para realizar a ampla cobertura jornalística da maior feira do agronegócio da América Latina, a Expointer. A casa da Pampa receberá tradicionalmente convidados e representantes das empresas expositoras da feira, além de autoridades vinculadas ao setor do agro.

Nesta 41ª edição do evento, pela primeira vez, a Rádio Liberdade (AM 970 / FM 99,7) vai estar ao vivo diariamente, com entrevistas e boletins, no Parque Assis Brasil, em Esteio.

“No campo e na cidade, Rádio Liberdade”, este é slogan que descreve o trabalho que será concretizado pela rádio neste primeiro ano de cobertura na Expointer. Além de receber convidados dentro da grade de programação do Pampa Grande do Sul, programa especial da emissora durante a feira, também serão apresentados boletins sobre os shows que acontecerão no palco central.

A TV Pampa estará fazendo a cobertura da feira com os programas Pampa Debates, transmitido ao vivo às 17h30 nos dias de semana, e nos finais de semana, a partir das 11h30. Também serão feitas inserções de reportagens durante o Jornal da Pampa (início às 18h55) e boletins às 10h50, 12h50 e 20h50.

O jornal O Sul terá durante o período da feira uma seção especial para a Expointer, onde serão veiculadas matérias e reportagens diárias sobre eventos, encontros, palestras, provas, desfiles e outros assuntos que envolvem a feira. O link para a seção é: http://www.osul.com.br/noticias/rs/expointer/. (Marysol Cooper / O Sul)

