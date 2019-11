Rede Pampa vence em três categorias no Prêmio Press 2019

A entrega dos troféus aos melhores do ano do Prêmio Press 2019 aconteceu nesta segunda-feira (11), no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, às 20h15. A cerimônia desta segunda (11) registrou os 20 anos do Prêmio Press, que é considerado como o maior e mais disputado prêmio do jornalismo brasileiro.

“O Prêmio Press há 20 anos reconhece o legado dos profissionais que fizeram com o que a imprensa do Rio Grande do Sul chegasse aonde chegou. O Prêmio Press está reverenciando o passado e apostando no futuro, essa é a nossa missão”, completou o Diretor-geral da Revista Press, Julio Ribeiro.

Neste ano, foram computados mais de 908 mil indicações nas etapas de Voto Popular e Voto Profissional, através do site da revista Press, mais de 110% sobre os números do ano passado. De acordo com a revista Press “esse número recorde representou a participação de mais 98 mil pessoas diferentes participando do Voto Popular e mais de 1.400 jornalistas e radialistas participando do Voto Profissional”.

Além disso, foi entregue o Troféu Sistema Fiergs – Homenagem Especial ao professor Carlos Alberto Carvalho, que ministrou disciplinas de jornalismo, por quatro décadas, na UFRGS, PUC-RS, UCS e FEEVALE.

A Rede Pampa teve 10 indicações no Prêmio Press 2019 e levou para casa três troféus na noite de hoje (11).

Confira os vencedores da Rede Pampa em suas categorias:

Comentarista de Televisão do Ano

Gustavo Victorino

Melhor Programa de Rádio do Ano – Troféu Corsan

Dupla em Debate – Rádio Grenal

Jornalista do Ano – Troféu Badesul

Magda Beatriz – TV Pampa