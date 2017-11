Rede UCI inaugura complexo cinematográfico em Canoas

Como parte das comemorações de duas décadas da rede UCI no Brasil, a empresa inaugurará no dia 24 de novembro, junto com a abertura do Park Shopping Canoas (avenida Farroupilha, 4.545), um complexo cinematográfico com sete salas, sendo seis equipadas com dolby 7.1, além da primeira XPLUS da cidade, projeto próprio da empresa que revoluciona a percepção de som, colocando o espectador dentro das ações projetadas.

A sala especial conta com uma tela gigante, com mais de 150 metros quadrados, e exibição 3D de última geração. Com um projetor de definição 4K – quatro vezes maior do que a projeção digital comum –, fornece imagem com mais brilho, nitidez e profundidade.

São mais de 54 alto-falantes e 128 deslocamentos simultâneos de objetos sonoros, que criam a ilusão de um campo de som infinito ao redor da pessoa, proporcionando a sensação de imersão total no filme. A empresa investiu aproximadamente R$ 12 milhões no empreendimento.

“É um imenso prazer chegar a Canoas e poder compartilhar nosso compromisso com o público de trazer a mais novas tecnologias em cinema e mais conforto nas salas. As nossas expectativas são as melhores”, afirmou Monica Portella, diretora de marketing da rede. Mais informações no site www.ucicinemas.com.br.

