Rede varejista Forever 21 anuncia falência nos Estados Unidos

A rede de lojas de vestuário jovem Forever 21 informou na noite deste domingo (29) que pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa que tem 500 lojas espalhadas nos EUA, terá cerca de 180 fechadas. A empresa ainda vai sair dos mercados europeu e asiático, mas pretende preservar a operação na América Latina. A Forever 21 atua no Brasil desde 2014. No total, são cerca de 300 lojas da marca fora dos Estados Unidos.

A rede varejista que foi fundada em 1984 e tornou-se bastante popular entre consumidores jovens a partir de meados dos anos 1990, foi vítima de sua própria expansão acelerada e das mudanças rápidas dos gostos dos consumidores.

Forever 21 estimou dívidas entre US$1 bilhão e US$10 bilhões. A empresa acionou o Capítulo 11 da lei americana de falências, que equivale à recuperação judicial no Brasil. Com isso, a empresa, que é sediada em Los Angeles, continuará a operar enquanto trabalha em um plano para pagar os credores e fazer uma reestruturação dos negócios.

O pedido de recuperação judicial da Forever 21 acrescenta mais uma grande empresa na lista de companhias do setor de moda em dificuldade, que sucumbiram aos altos custos de aluguel e à forte concorrência do comércio eletrônico. O setor de varejo está em crise nos Estados Unidos. Só no primeiro semestre, foram fechadas mais de 7 mil lojas, mais do que em todo o ano passado.

Só as falências de redes como Payless, Gymboree e Charlotte Russe levaram ao fechamento de cerca de 3.700 lojas.

