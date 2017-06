Redecker sugere debate “para resgatar as instituições partidárias”

“O Parlamento tem a função e a obrigação de promover a discussão do contexto, independente de siglas envolvidas ou não na situação que vem desgastando a classe política. Nós, políticos, somos os responsáveis por alterar este quadro”, avaliou ontem o deputado Lucas Redecker (PSDB).

Utilizando o espaço do Grande Expediente na sessão plenária do legislativo gaúcho, Redecker tratou da crise política e institucional como limitadora do desenvolvimento , segundo ele, para uma avaliação do momento do País e “para provocar o bom debate e a reflexão”. Ele sugeriu o caminho para essa reflexão,sugerindo que “o primeiro item da pauta não é apontar o dedo ao outro, cobrando o que foi feito ou não. Temos que apontar o dedo para nós mesmos e nossas siglas, como elemento de resgate das instituições partidárias”.

Alceu Moreira comemora R$ 3,3 bi para energia no RS

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (PMDB) comemora a liberação do montante de R$ 3,3 bilhões para ser investido em projetos de energia no Estado. A previsão é que o contrato seja assinado no próximo mês para obras que contemplam a construção e ampliação de subestações, além da instalação de linhas de transmissão. Com a infraestrutura a ser gerada, a expectativa é que outros investimentos energéticos também possam ser aportados. Alceu Moreira, confirmou estes investimentos, durante reunião com o secretário nacional de Energia Elétrica, Fábio Lopes Alves.

Pepe assume o comando do PT gaúcho

Será neste sábado a posse do deputado federal Pepe Vargas (PT) na presidência do Partido dos Trabalhadores do Estado. A posse acontece às 9h, no auditório da Fetrafi, em Porto Alegre. No mesmo ato, o novo Diretório Estadual do partido será empossado. Pepe presidirá o partido até a metade de 2019.

Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores assume presidência do TRF4

A nova administração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região toma posse nesta sexta-feira, às 15h, em Porto Alegre. O desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz assume a presidência. A desembargadora federal Maria de Fátima Freitas Labarrère será empossada como vice-presidente e o desembargador federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira como corregedor regional da Justiça Federal da 4ª Região. Os magistrados serão responsáveis pela gestão do tribunal durante o biênio 2017-2019. A cerimônia acontece no Plenário do TRF4.

Santas Casas criticam defasagem da tabela do SUS

É apavorante o relato feito ontem na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, pelo presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil, Edson Rogatti. Segundo ele, há uma defasagem da tabela de procedimentos. Por exemplo: uma cirurgia de vesícula custa em média R$ 2 mil. Pela tabela do SUS, o hospital recebe apenas R$ 447. Um raio X de tórax custa R$ 36, mas a tabela oferece menos de R$ 7. O resultado é uma dívida de R$ 22 bilhões acumulada pelas santas casas. Rogatti disse ainda que, enquanto a tabela do SUS teve reajuste de menos de 100% desde o Plano Real; a energia elétrica subiu quase 1.000%.

