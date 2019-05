Redemac abre filial em Cachoeirinha

A Redemac, maior rede associativa de lojas de materiais de construção do sul do país, ampliou sua presença no Rio Grande do Sul inaugurando a primeira loja em Cachoeirinha.

Com 500m², a Redemac Moro e Fraga fica na Rua Travessa da Ponte, 490, Vila Anair e abriu as portas com um mix completo de produtos com preços competitivos e todos os benefícios que só uma grande rede associativa poder oferece aos clientes.

“A comunidade de Cachoeirinha merecia ter acesso ao que há de melhor em material de construção, com variedade de produtos, atendimento diferenciado e preços super competitivos. Por isso estamos muito felizes em trazer a primeira Redemac para a cidade, comentam Ademar Moro Fraga, proprietário da nova loja.

“Estamos realizados com a abertura da Redemac Moro Fraga, pois levar os benefícios da rede associativista para clientes de todos os cantos do Estado é um dos objetivos mais importantes da Redemac. A partir de agora já somamos 90 unidades em 73 municípios , comemora Edson Berbigier, presidente da Redemac.

A festa de inauguração acontece no último sábado, dia 18 de maio, com coquetel, música, brindes e muitas promoções especiais.

