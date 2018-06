Redemac é benchmark para a delegação alemã

Há poucos dias a Redemac, indicada pela Febramat (Federação Brasileira de Redes Associativas de Materiais de Construção), recebeu representantes da INSE-Instituto federal de fomento econômico da Alemanha. O grupo que busca oportunidades de negócios fora da Europa veio conhecer como é a estrutura de uma rede associativa no país.

Esta não foi a primeira vez que a Redemac serve de benchamarking para outras organizações. Recentemente, a rede foi procurada também por um grupo de empresários de Pernambuco, liderados pelo SEBRAE, com o objetivo em conhecer e aprender os processos e as melhores práticas da atividade associativa no segmento de material de construção civil.

A Redemac é referência no Brasil estando entre as 50 maiores redes associativas do setor.

