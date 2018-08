Redemac recebe associados na Contrusul para coquetel com presença de Neto Fagundes

Redemac, maior rede associativa de lojas de materiais de construção do sul do Brasil, promoveu um encontro muito especial com seus associados durante a 21ª Construsul. A empresa realizou reunião geral de associados e recepcionou o grupo em seu estande para coquetel de confraternização com a presença de Neto Fagundes, grande artista nativista gaúcho e amigo Redemac.

“Celebrarmos nossa volta à Construsul reforçando os laços associativos com toda equipe Redemac”, comenta Edson Berbigier , presidente da rede.

A 21ª Construsul, Feira Internacional da Construção, aconteceu de 01 a 04 de Agosto, na Fiergs, em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: