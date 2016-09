Redenção recebe oficinas de incentivo à alimentação saudável e combate à obesidade no Estado

Na busca do controle da obesidade, o Projeto Desobesa Brasil promove neste domingo (4), das 9h às 16h, no Parque da Redenção, em Porto Alegre, oficinas de boas práticas junto a médicos, equipes multidisciplinares e preparadores físicos, como forma de incentivo à alimentação saudável e práticas esportivas.

De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Apoio aos Operados Bariátricos, Bianca Tessele, o objetivo é engajar pessoas com sobrepeso e aquelas que realizaram a cirurgia bariátrica em atividades físicas, esportivas, programas de saúde nutricional e psicológico, como uma das formas de reduzir a obesidade em Porto Alegre, segunda capital do País que mais sofre com a doença.

Segundo Bianca, esse tipo de ação também visa a reduzir o problema no Rio Grande do Sul, considerado o Estado mais obeso do País, e evitar o reganho de peso, daqueles que já realizaram o procedimento da cirurgia bariátrica.

Comentários