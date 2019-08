RedeSim chega a 203 municípios no RS

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS -, em parceria com o Sebrae/RS e Prefeituras já contabilizam um contingente de 203 municípios integrados à RedeSim. As cidades que aderiram ao novo sistema são as seguintes: Braga, Miraguai, Travesseiro, Canudos do Vale, Saldanha Marinho, Coronel Barros, Condor, Bom Retiro do Sul, Nova Alvorada e Lindolfo Collor. Antes da implantação da Rede, a média de tempo para a aquisição do alvará de uma empresa de pequeno porte e baixo risco era de 90 dias. , dependendo da complexidade é de até três dias.

Na avaliação do presidente da JucisRS, Flávio Koch, esse número é extremamente significativo e contempla quase 50% dos 497 municípios do nosso estado. Para ele, a adesão dos gestores municipais e de suas respectivas secretarias é uma conquista para desburocratização do registro mercantil no RS. “Não mediremos esforços para que todas as cidades possam acesso a essa ferramenta e suas vantagens”, afirmou, destacando que a RedeSim vem ao encontro do projeto DescomplicaRS, lançado na última -feira (8/8) pelo governador do RS, Eduardo Leite e o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, no Palácio Piratini. O executivo pretende com esse projeto reduzir o excesso de burocracia nos serviços públicos, além de revogar decretos ultrapassados.

Para Koch, a RedeSim é fundamental para promover o empreendedorismo, impulsionando a economia e geração de empregos. Uma outra vantagem da ferramenta é a integração de sistemas de distintos órgãos governamentais, em diferentes esferas (municipal, estadual e federal), o que permite um processo simplificado e sem duplicidades. “Temos uma maior segurança no processo de abertura de uma empresa, já que o empreendedor não precisa se deslocar a diferentes órgãos licenciadores, reduzindo assim a burocracia”, ressalta o gestor da autarquia. O andamento do processo pode ser feito pelo site da JucisRS, no Portal de Serviços.

