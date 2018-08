RedeSimples conta com 109 municípios

Com a adesão de Santa Bárbara do Sul, Campina da Serra, Santa Clara do Sul, Giruá, Agudo, Barão e Bossoroca, o estado contabiliza 109 cidades com a Rede Nacional para a Simplificação do Registro da Legalização de Empresas e Negócios. Agora, abrir uma empresa está mais ágil e com menos burocracia, conforme cronograma da JucisRS – em parceria com o Sebrae-RS e as prefeituras.

Deixe seu comentário: