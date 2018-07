Redução da autonomia da Justiça avança

A Câmara Baixa do Parlamento da Polônia aprovou nessa sexta-feira uma lei que permitirá ao governo nomear os membros e o presidente da Suprema Corte, além de determinar a escolha de juízes em todos os níveis da magistratura. Trata-se do mais recente passo do partido ultraconservador Direito e Justiça, do primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, para controlar o poder Judiciário.

