Redução de assaltos em ônibus na Capital

Os dois últimos meses de 2017 tiveram uma redução de 69% no número de assaltos na frota de ônibus da Capital, na comparação com o mesmo período de 2016. Foram registrados 23 assaltos em novembro e 14 em dezembro de 2017, total de 37 casos, contra 62 em novembro e 60 em dezembro de 2016, totalizando 122. Os dados são do Fórum de Transporte Seguro.

