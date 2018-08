Já estão em vigor a redução do juro do crédito imobiliário e o aumento da cota para financiamento de imóvel pela Caixa Econômica Federal. As taxas para operações com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo caíram até 0,5 ponto percentual, dentre outras medidas. Mais informações em www.caixa.gov.br.

Deixe seu comentário: