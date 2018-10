As instituições financeiras poderão reduzir mais rapidamente o limite do cartão de crédito de clientes com maior risco de inadimplência, decidiu nessa segunda-feira o Conselho Monetário Nacional. Conforme o Banco Central, a medida foi necessária para que elas gerenciem melhor os riscos e não aumentem o spread (diferença entre os juros captados e as taxas cobradas do consumidor).

