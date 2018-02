Aproveitando que vários países celebraram no 14 de fevereiro o Dia dos Namorados o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente lançou uma campanha pedindo a redução do uso de plásticos a nível global, no que classifica de um “relacionamento tóxico”. Cerca de 8 milhões de toneladas desse material não degradável vão parar nos oceanos todos os anos.

