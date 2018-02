O 11º relatório de balneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental constatou redução na quantidade de praias impróprias no Rio Grande do Sul. O número de pontos sem condições para banho caiu de oito para sete. Em comparação à semana passada, a Praia de Passo Real, em Dom Pedrito, e o Balneário Rainha do Sol, em Manoel Viana, tornaram-se apropriados.

