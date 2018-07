Reduzidas as tarifas de ônibus que trafegam pela BR-290 e a Freeway

A Metroplan recalculou as tarifas dos ônibus que passam pela BR-290 (trecho de Eldorado do Sul) e Freeway e que utilizavam as praças de pedágios da concessionária Triunfo Concepa. A redução de tarifas entra em vigor no próximo domingo.

Os valores

Expresso Rio Guaíba Ltda Guaiba – Eldorado do Sul (BR-116) R$ 5,30 (com pedágio) e R$ 5,10 (Sem pedágio). Expresso Rio Guaíba Ltda Porto Alegre – Florida (BR-116) R$ 11,15 (com pedágio) e R$ 10,95 (sem pedágio). Expresso Rio Guaíba Ltda Porto Alegre – Santa Rita (BR-116) R$ 9,20 (com pedágio) e R$ 9 (sem pedágio). Sociedade de Ônibus Gigante Ltda Porto Alegre – Gravataí (Semi-Direto) – Via Free-Way R$ 11,05 (com pedágio) e R$ 10,95 (sem pedágio).

Também haverá redução nos valores das passagens de ônibus das empresas Vitória e Louzada. A divulgação acontece nos próximos dias, em razão de serem multi tarifas.

Nova licitação

A ANTT já publicou o edital de concessão da rodovia BR-101/290/386/448, no Rio Grande do Sul, conhecida como RIS (Rodovia de Integração do Sul). O empreendimento faz parte do Programa Avançar Parcerias, da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal. O leilão está previsto para o dia 1º de novembro deste ano.

De acordo com o edital, a tarifa-teto definida para o leilão é de R$ 7,24, para cobrança bidirecional (nos dois sentidos da rodovia). A concessão será pelo prazo de 30 anos e consiste na exploração da infraestrutura e na prestação do serviço público de recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do trecho de 473,4 quilômetros.

Os trechos a serem concedidos são: BR-101/RS, entre a divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290 (Osório); BR-290/RS, no entroncamento com a BR-101 (Osório) até o km 98,1; BR-386, no entroncamento com a BR-285/377 (Passo Fundo) até o entroncamento com a BR-470/116 (Canoas); e BR-448, no entroncamento com a BR-116/RS-118 até o entroncamento com a BR-290/116 (Porto Alegre).

A nova concessão atravessará 32 municípios gaúchos: Torres, Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Terra de Areia, Maquiné, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Gravataí, Cachoeirinha, Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Montenegro, Triunfo, Tabaí, Taquari, Fazenda Vila Nova, Bom Retiro do Sul, Estrela, Lajeado, Marques de Souza, Pouso Novo, São José do Herval, Fontoura Xavier, Soledade, Mormaço, Tio Hugo, Victor Graeff, Santo Antônio do Planalto e Carazinho.

Deixe seu comentário: