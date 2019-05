Reduzir um maço de cigarro por dia pode gerar economia de 30 mil reais

Em alusão ao Dia Mundial Contra o Tabaco, a Easynvest fez uma simulação para demonstrar quanto a população fumante poderia economizar, ao reduzir o consumo de um maço por dia. Através de uma simulação, a corretora levou em consideração pesquisas internacionais que apontam que, por dia, o brasileiro gasta cerca de R$10,00 por maço e que, em um ano, chega a gastar R$3.600,00 com cigarros. Mensalmente, este valor é de R$300,00. A partir destes dados, a corretora fez o seguinte levantamento, demonstrando que, se destinar tal valor a investimentos, pode ter um lucro de até R$30 mil mensais:

Tesouro Selic

Se uma pessoa investisse R$3.500 em um título com vencimento em 2049 (30 anos aplicados), o saldo final seria de R$18.661,19, considerando a taxa Selic a 6,5% ao ano.

Tesouro IPCA

Se o indivíduo optar por investir o valor economizado em Tesouro IPCA+ 2049, considerando a inflação a 3% ao ano, ele verá o valor de R$3.500,00 se multiplicar para R$26.219,43.

CBD ou LC

Considerando um CDB ou LC com rendimento de 123% do CDI, R$3.500,00 aplicados renderiam R$23.841,32 em 360 meses, totalizando o montante de R$27.341,32 para saque em 2049.

LCI e LCA

Se o ex-fumante investir os mesmos R$3.500,00 em LCI ou LCA com rendimento de 93% do CDI, ele poderá resgatar em 2049 um valor total de R$18.454,42.

Deixe seu comentário: