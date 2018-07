Reeducação alimentar é tema de oficina da Unimed Porto Alegre

Quando crianças e adolescentes possuem hábitos alimentares saudáveis, é mais provável que estas práticas se mantenham ao longo da vida. Para incentivar e orientar os jovens, a Unimed Porto Alegre, por meio dos programas Cuidando da Saúde da Criança e Cuidando da Saúde do Adolescente, promove, no mês de julho, oficinas sobre reeducação alimentar voltadas para esse público.

As ações fazem parte do Programa Viver Bem e ocorrem na Casa Bem-Estar. São gratuitas

e exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 ou em unimedpoa.com.br/blogviverbem

