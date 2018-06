Reeducação alimentar é tema de oficinas na Unimed Porto Alegre

Uma das principais causas do aumento de peso entre crianças e adolescentes é a má qualidade na alimentação. Aprender a se relacionar com as vontades e necessidades alimentares desde cedo auxilia para a prática de hábitos saudáveis. O programa Cuidando da Saúde da Criança e do Adolescente, da Unimed Porto Alegre, promove oficinas sobre reeducação alimentar voltadas para o público infantil e jovem no mês de junho. O objetivo é ajudar a melhorar a qualidade de vida dos participantes.

As atividades fazem parte do Programa Viver Bem e ocorrem na Casa Bem-Estar. São gratuitas e exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 e unimedpoa.com.br/blogviverbem.

