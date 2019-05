Reeleição de primeiro-ministro na Índia

A votação nas eleições na Índia terminou no domingo (19) e diferentes pesquisas de boca de urna feitas depois da última fase indicam que o BJP, partido do atual primeiro-ministro, Narendra Modi, deverá ser o mais votado no país. Modi é do BJP, um partido nacionalista hindu. O principal opositor é Rahul Ghandi, líder do partido Congresso. Os resultados serão divulgados nesta quinta (23).