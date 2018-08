Reeleição no Mali

Ibrahim Boubacar Keita, de 73 anos, foi reeleito presidente do Mali com 67,17% dos votos, anunciou o Ministério da Administração Territorial nesta quinta-feira (16). Ele venceu o líder da oposição, Sumaila Cissé, no segundo turno das eleições. A participação na votação do segundo turno, que aconteceu no domingo (15), foi de 34,54%, informou o ministro Mohamed Ag Erlaf.