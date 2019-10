Refeições gratuitas para pessoas em situação de rua voltam a ser servidas nesta sexta-feira em Porto Alegre

Nesta sexta-feira, 1º de novembro, as refeições gratuitas voltam a ser servida para pessoas em situação de rua no Ginásio Tesourinha, a partir das 12h. O local foi recuperado após um princípio de incêndio na noite da última sexta-feira (25).

“Tão logo o local foi liberado pela perícia, as equipes da SMDSE [Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes] e os voluntários da Adra começaram o trabalho de limpeza e recuperação. Graças a esta agilidade conseguiremos reabrir o refeitório antes do previsto. Agradecemos o emprenho de todos,” disse o secretário interino do Desenvolvimento Social de Esporte, Moisés Fraga Gonçalves. O local serve 280 refeições por dia.

O acidente

Houve uma briga de um casal em situação de rua que invadiu o local para pernoite. A mulher ateou fogo nos colchões. As chamas se espalharam e atingiram a área montada para o refeitório e um dos contêineres que servem para depósito de alimentos. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros.

Restaurantes Populares

Dois novos restaurantes populares Prato Alegre serão abertos no mês de novembro em Porto Alegre, um na região da Cruzeiro e outro na região central. A unidade da região central será na rua Garibaldi e a da Cruzeiro, na rua Dona Otilia. Os dois locais vão servir 300 refeições por dia, 200 na Garibaldi e 100 na Dona Otília. Ambos os restaurantes serão geridos pela OSC (Organização Social Civil) Beith Shalom, qualificada em chamamento público e com contrato assinado no dia 18 de outubro.