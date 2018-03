Referência em automação, DTS Cinema em Casa oferece soluções e equipamentos inovadores

O que o futuro nos reserva em termos de automação? Boa parte destes questionamentos, já são uma realidade na DTS Cinema em Casa. Com matriz em Porto Alegre (RS), a empresa oferece a possibilidade de se ter na sua residência ou escritório, um ambiente totalmente automatizado, atendendo necessidades e sonhos. No ano em que completa vinte anos de atuação no mercado, a DTS tem inúmeros motivos para comemorar. A empresa, é a pioneira na oferta de produtos inovadores e certificados internacionais, que fazem sucesso junto aos clientes, despertando o desejo e a curiosidade do grande público, quando o assunto é automação. O portfólio apresenta uma gama de serviços que inclui produtos de áudio, vídeo, correção e tratamento acústico, monitoramento digital, redes wi fi, aspiração central e outros serviços diferenciados. Contempla o planejamento e a execução de projetos residenciais e/ou corporativos de todos os estilos, complexidades e tamanhos. “Trata-se de um leque inovador de soluções inteligentes e, ao mesmo tempo, competitivas, no atendimento das reais expectativas e necessidades dos clientes”, afirma Edson Daroit, diretor nacional da DTS.

Os executivos do grupo estão otimistas em relação a 2018 e atentos também, aos novos perfis de consumidores. “É um mercado que tem crescido. A nova geração está ligada a tudo que se refere à tecnologia e equipamentos de ponta. Querem inovações fortemente atreladas a qualidade de vida e em sintonia com as tendências do futuro”, diz Daroit. Dentro deste cenário, a equipe avalia que o crescimento do faturamento, até o final do ano, deve chegar a 15%, com número de contratações superiores a 5%, em relação ao ano passado.

A empresa anunciou ampliação da infraestrutura da loja em Porto Alegre, localizada no bairro Três Figueiras. Entre as novidades que devem impulsionar o mercado em 2018, estão sistemas inovadores de caixas invisíveis, novos softwares em automação, além de controles de iluminação e sistemas de segurança. Estes últimos, atendendo a outra área que igualmente movimenta os negócios – produtos que auxiliem e promovam mais segurança. O atendimento ao mercado corporativo é outro atrativo apontado para ampliar o volume de negócios. Projetos de salas de cinema e conforto acústico, devem liderar as vendas neste sentido, em especial, com a proximidade da copa do mundo.

DTS Corporate

A DTS oportuniza o gerenciamento completo de iluminação, cortinas, trilhos motorizados, controle de temperatura, som ambiente, integração de salas multifunção, acesso biométrico, tratamento acústico, controle de banheiras, saunas, entre outros inúmeros itens. Recentemente, a empresa lançou o DTS Corporate que surgiu da necessidade oriunda dos próprios clientes de ter a mesma qualidade dos produtos e serviços que tinham em casa, também no escritório. A empresa atende teatros, ambientes empresariais, igrejas, auditórios, universidades, clínicas, entre outros, sempre com foco na solução completa.

Serviço

