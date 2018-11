As tabelas horárias dos ônibus que atendem a PUCRS, Fapa, Uniritter e outros locais serão reforçadas nas tardes deste e do próximo domingo para atender aos mais de 20 mil inscritos para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em Porto Alegre, que terá portões abertos do meio-dia às 13h. Mais informações podem ser consultadas pelo telefone 118 ou no site www.eptc.com.br.

