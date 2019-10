O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sinalizou que a reforma administrativa pode andar mais rapidamente do que a tributária no Legislativo. Ele afirmou esperar que o governo encaminhe essa semana ou, no máximo, na semana que vem a reforma administrativa para o Executivo. Segundo ele, a reforma administrativa e a desindexação orçamentária são prioridade.

