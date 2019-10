Reforma da Previdência deve ser votada hoje

O clima em Brasília é de expectativa em torno da votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reforma da Previdência Social, que deve ocorrer nesta terça-feira (1º). A PEC é considerada parte fundamental do ajuste fiscal feito pelo governo federal e foi pauta da reunião do presidente da República Jair Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda (30). De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, Bolsonaro está otimista sobre a votação.

Durante coletiva de ontem, o porta-voz também comentou que Jair Bolsonaro pretende se reunir com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), para melhorar a interlocução com os parlamentares.

Operação Desintegração

No último dia 19 de setembro, Bezerra Coelho e o filho dele foram alvos de busca e apreensões da Operação Desintegração, da Polícia Federal, com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. A investigação apura desvios em obras públicas do Ministério da Integração Nacional, entre os anos de 2011 e 2013, quando p atual senador comandou a pasta. O Senado informou que vai recorrer ao Supremo contra a autorização para a operação.

Deixe seu comentário: