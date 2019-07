Reforma da Previdência: policiais ameaçam paralisação após decisão sobre idade mínima

Após as negociações que marcaram esta quarta-feira (3), para a realização de mudanças no texto da reforma da Previdência, principalmente no que se refere à idade mínima de policiais civis e federais, não foi fechado um acordo. Por enquanto, a classe continuará se aposentando a partir dos 55 anos. E, conforme o RedeTv! News, alguns agentes de segurança já falam em fazer paralisação.

A manutenção das condições consta do novo voto do relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Antes do início da sessão, que começou com sete horas de atraso, líderes partidários haviam anunciado um acordo para reduzir para 52 anos para mulheres e 53 anos para homens, a idade mínima de aposentadoria para os policiais em nível federal. Porém, não foi feita a alteração.

Regra

As regras para as aposentadorias dos policiais que atuam na esfera federal serão mantidas. As categorias, que incluem policiais federais e legislativos, se aposentarão aos 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição e 25 anos de exercício efetivo na carreira, independentemente de distinção de sexo.

