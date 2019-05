Reforma da Previdência recebe 276 emendas na comissão especial

A reforma da Previdência recebeu 276 emendas na comissão especial que discute a matéria na Câmara dos Deputados. O número superou as emendas encaminhadas à proposta do ex-presidente Michel Temer, que foi de 164. Às 19h desta quinta-feira (31), terminou o prazo para apresentação de modificações ao texto, mas algumas emendas ainda podem ser incluídas no sistema por causa da burocracia da comissão.

A maior parte das emendas está relacionada a pontos específicos como benefícios assistenciais (BPC), professores, trabalhadores rurais, aposentadoria em atividades de risco (policiais), regra de transição de servidores públicos e aumento das alíquotas de contribuição, pensões, cálculo do benefício, regime de capitalização e a retirada dos estados e municípios da proposta.

Deixe seu comentário: