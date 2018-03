Reforma esbarra em impasse

A MP editada pelo governo após acordo com senadores ajustando alguns pontos da reforma trabalhista pode ter sua tramitação atrasada no Congresso diante de um impasse em torno da relatoria da proposta. Deputados tinham predefinido que a tarefa ficaria a cargo de Rogério Marinho (PSDB-RN), mas a escolha do nome esbarra na discordância do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE).

