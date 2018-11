Reforma fortalece papel de Onyx no governo

A nova estrutura do governo, mais enxuta, vai fortalecer a Casa Civil, que terá como chefe o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM). Onyx vai assumir também as atribuições da secretaria de Governo. No governo Temer, cada uma destas estruturas forma um ministério: Casa Civil está sob o comando do ministro Eliseu Padilha, e o Governo com o ministro Carlos Marun. O curioso é que Onyx, Padilha e Marun são gaúchos.

O papel da Casa Civil

Na nova estrutura, como chefe da Casa Civil, Onyx terá o papel de de fazer a interlocução com o Congresso e também de coordenar as ações estratégicas do Planalto e assessorar diretamente o presidente Jair Bolsonaro.

PT, PCdoB, PSB e Rede manobram contra criminalização do MST e MTST

A oposição conseguiu ontem, adiar a votação do projeto de lei que abre a possibilidade de criminalizar como terrorismo , invasões de propriedades e ações similares promovidas por organizações como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Com a manobra, parlamentares do PT, PCdoB, PSB e Rede pediram que seja feita uma audiência pública sobre o tema, antes da análise da proposta.

Resistente, o relator do projeto, senador Magno Malta (PR), acabou cedendo e o requerimento para o debate foi aprovado.

De olho nos negócios, Cuba quer diálogo com Bolsonaro

Loucos ou comunistas não têm o hábito de rasgar dinheiro. O governo de Cuba sinalizou ontem que quer manter relações com o governo de Jair Bolsonaro. O Brasil é um importante fornecedor de alimentos para Cuba, e contrata profissionais da saúde cubanos para o programa “Mais Médicos” desde o mandato de Dilma Rousseff (2011-2016). Com esse programa, que explora o trabalho destes profissionais, Cuba fatura US$ 11 bilhões.

Total da folha de outubro só terminará em dezembro

Terminadas as eleições no Rio Grande do Sul, parece que o dinheiro ficou ainda mais raro nos cofres públicos. O governo gaúcho acena com a perspectiva de pagar os servidores do Executivo apenas a partir do dia 19. O pagamento total dos compromissos da folha de outubro vai adentrar no mês de dezembro.

Corrida ao PSL

A presidente estadual do PSL, partido de Jair Bolsonaro, está diante de uma onda de pedidos de filiação de prefeitos e vereadores. Carmen Flores não vai recusar os pedidos, mas previamente está exigindo a apresentação de atestados, além de confirmar se os pretendentes possuem ficha limpa. Alguns nomes já foram vetados.

Deixe seu comentário: