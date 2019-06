A reforma da nova residência do príncipe Harry, sua esposa, Meghan, e Archie, o filho do casal, custou 2,4 milhões de libras (cerca de R$ 11,6 milhões), segundo as contas anuais da família real, publicadas nesta segunda-feira (24). Os trabalhos de reforma na propriedade, que data do século XIX, se estenderam por seis meses.

